BS&A Software
BS&A Software Datový analytik Platy

Průměrná celková kompenzace Datový analytik in United States ve společnosti BS&A Software se pohybuje od $53.3K do $76.1K year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti BS&A Software. Naposledy aktualizováno: 12/5/2025

Průměrná celková kompenzace

$61.1K - $71.5K
United States
Běžné rozpětí
Možné rozpětí
$53.3K$61.1K$71.5K$76.1K
Běžné rozpětí
Možné rozpětí

Jaké jsou kariérní úrovně u BS&A Software?

Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Datový analytik ve společnosti BS&A Software in United States představuje roční celkovou odměnu $76,050. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti BS&A Software pro pozici Datový analytik in United States je $53,300.

