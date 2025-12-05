Seznam společností
Brown-Forman
Pracujete zde? Převzít správu společnosti
    Levels FYI Logo
  • Platy
  • Manažer datové vědy

  • Všechny platy Manažer datové vědy

Brown-Forman Manažer datové vědy Platy

Průměrná celková kompenzace Manažer datové vědy in Mexico ve společnosti Brown-Forman se pohybuje od MX$915K do MX$1.33M year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Brown-Forman. Naposledy aktualizováno: 12/5/2025

Průměrná celková kompenzace

$55.6K - $64.5K
Mexico
Běžné rozpětí
Možné rozpětí
$49K$55.6K$64.5K$71.1K
Běžné rozpětí
Možné rozpětí

Potřebujeme již jen 3 dalších Manažer datové vědy příspěvků v Brown-Forman k odemknutí!

Pozvi své přátele a komunitu, aby anonymně přidali své platy za méně než 60 sekund. Více dat znamená lepší poznatky pro uchazeče o zaměstnání jako jsi ty a pro naši komunitu!

💰 Zobrazit vše Platy

💪 Přispět Tvůj plat


Přispět
Jaké jsou kariérní úrovně u Brown-Forman?

Získejte ověřené platy do své e-mailové schránky

Přihlaste se k odběru ověřených Manažer datové vědy nabídek.Získáte podrobný rozpis kompenzačních detailů e-mailem. Zjistit více

Tato stránka je chráněna pomocí reCAPTCHA a Google Zásady ochrany osobních údajů a Podmínky služby platí.

Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Manažer datové vědy ve společnosti Brown-Forman in Mexico představuje roční celkovou odměnu MX$1,328,344. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Brown-Forman pro pozici Manažer datové vědy in Mexico je MX$915,330.

Doporučené pozice

    Nebyly nalezeny žádné doporučené pozice pro Brown-Forman

Související společnosti

  • Apple
  • SoFi
  • Google
  • Microsoft
  • Netflix
  • Zobrazit všechny společnosti ➜

Další zdroje

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/brown-forman/salaries/data-science-manager.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.