Brooklyn Chinese-American Association
Brooklyn Chinese-American Association Softwarový inženýr Platy

Průměrná celková kompenzace Softwarový inženýr in Ghana ve společnosti Brooklyn Chinese-American Association se pohybuje od GHS 1.37M do GHS 1.91M year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Brooklyn Chinese-American Association. Naposledy aktualizováno: 12/5/2025

$136K - $160K
Ghana
Jaké jsou kariérní úrovně u Brooklyn Chinese-American Association?

Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Softwarový inženýr ve společnosti Brooklyn Chinese-American Association in Ghana představuje roční celkovou odměnu GHS 1,911,335. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Brooklyn Chinese-American Association pro pozici Softwarový inženýr in Ghana je GHS 1,372,240.

Další zdroje

