Seznam společností
Bright Money
Pracujete zde? Převzít správu společnosti
    Levels FYI Logo
  • Platy
  • Softwarový inženýr

  • Všechny platy Softwarový inženýr

  • Greater Bengaluru

Bright Money Softwarový inženýr Platy v Greater Bengaluru

Mediánový kompenzační balíček Softwarový inženýr in Greater Bengaluru ve společnosti Bright Money činí celkem ₹1.99M year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Bright Money. Naposledy aktualizováno: 11/5/2025

Mediánový balíček
company icon
Bright Money
Software Engineer
Bengaluru, KA, India
Celkem za rok
₹1.99M
Pozice
SDE 1
Základní
₹1.99M
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹0
Roky ve společnosti
0 Roky
Roky zkušeností
1 Rok
Jaké jsou kariérní úrovně u Bright Money?
Block logo
+₹5.01M
Robinhood logo
+₹7.69M
Stripe logo
+₹1.73M
Datadog logo
+₹3.02M
Verily logo
+₹1.9M
Don't get lowballed
Nejnovější příspěvky platů
PřidatPřidat odměnuPřidat odměnu

Společnost

Lokalita | Datum

Název pozice

Štítek

Roky praxe

Celkem / Ve společnosti

Celková kompenzace

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Žádné platy nenalezeny
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportovat dataZobrazit volná místa
Platy stážistů

Přispět

Získejte ověřené platy do své e-mailové schránky

Přihlaste se k odběru ověřených Softwarový inženýr nabídek.Získáte podrobný rozpis kompenzačních detailů e-mailem. Zjistit více

Tato stránka je chráněna pomocí reCAPTCHA a Google Zásady ochrany osobních údajů a Podmínky služby platí.

Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Softwarový inženýr ve společnosti Bright Money in Greater Bengaluru představuje roční celkovou odměnu ₹4,188,455. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Bright Money pro pozici Softwarový inženýr in Greater Bengaluru je ₹1,751,248.

Doporučené pozice

    Nebyly nalezeny žádné doporučené pozice pro Bright Money

Související společnosti

  • SoFi
  • Netflix
  • Pinterest
  • Intuit
  • Coinbase
  • Zobrazit všechny společnosti ➜

Další zdroje