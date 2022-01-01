Seznam společností
Brex
Brex Platy

Platy ve společnosti Brex se pohybují od $27,078 celkové roční kompenzace pro pozici Personalista na dolním konci až po $630,000 pro pozici Manažer softwarového inženýrství na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti Brex. Naposledy aktualizováno: 8/28/2025

$160K

Softwarový inženýr
L1 $246K
L2 $242K
L3 $286K
L4 $376K
L5 $584K

Backend softwarový inženýr

Full-Stack softwarový inženýr

Produkční softwarový inženýr

Datový vědec
L4 $195K
L5 $395K
Produktový manažer
Median $440K

Manažer softwarového inženýrství
L5 $613K
L6 $630K
Prodej
Median $260K
Zákaznické služby
Median $47.9K
Obchodní rozvoj
Median $200K
Marketing
Median $174K
Produktový designér
Median $290K
Technický programový manažer
Median $278K
Manažer obchodních operací
$181K
Obchodní analytik
$81.3K
Finanční analytik
$146K
Programový manažer
$245K
Personalista
$27.1K
Analytik kybernetické bezpečnosti
$199K
Plán nabývání

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ akcií
RSU

Ve společnosti Brex podléhají RSUs 4letému plánu nabývání:

  • 25% nabývá v 1st-ROK (25.00% ročně)

  • 25% nabývá v 2nd-ROK (2.08% měsíčně)

  • 25% nabývá v 3rd-ROK (2.08% měsíčně)

  • 25% nabývá v 4th-ROK (2.08% měsíčně)

7 years post-termination exercise window after 2 years of employment.

Časté dotazy

Nejlépe placenou pozicí ve společnosti Brex je Manažer softwarového inženýrství at the L6 level s roční celkovou odměnou $630,000. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Brex je $245,250.

Další zdroje