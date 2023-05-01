Adresář Společností
Bowery Farming
Bowery Farming Platy

Rozsah platů Bowery Farming se pohybuje od $137,700 v celkové kompenzaci ročně pro Strojní inženýr na spodním konci do $298,500 pro Datový vědec na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti Bowery Farming. Naposledy aktualizováno: 8/20/2025

$160K

Softwarový inženýr
Median $155K
Datový vědec
$299K
Strojní inženýr
$138K

Produktový manažer
$188K
FAQ

The highest paying role reported at Bowery Farming is Datový vědec at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $298,500. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Bowery Farming is $171,580.

