Kompenzace Manažer softwarového inženýrství in United States ve společnosti Bosch Global činí $192K year pro SL1. Mediánový yearní kompenzační balíček in United States činí celkem $192K. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Bosch Global. Naposledy aktualizováno: 9/24/2025
Název úrovně
Celkem
Základní
Akcie
Bonus
EG16
$ --
$ --
$ --
$ --
SL1
$192K
$168K
$0
$23.5K
SL2
$ --
$ --
$ --
$ --
SL3
$ --
$ --
$ --
$ --
Společnost
Název pozice
Roky praxe
Celková kompenzace
|Žádné platy nenalezeny
