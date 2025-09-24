Seznam společností
Bosch Global
Pracujete zde? Převzít správu společnosti
    Levels FYI Logo
  • Platy
  • Softwarový inženýr

  • Všechny platy Softwarový inženýr

Bosch Global Softwarový inženýr Platy

Kompenzace Softwarový inženýr in Germany ve společnosti Bosch Global se pohybuje od €67.6K year pro EG12 do €76.8K year pro SL4. Mediánový yearní kompenzační balíček in Germany činí celkem €88.8K. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Bosch Global. Naposledy aktualizováno: 9/24/2025

Průměr Odměny podle Úroveň
Přidat komp.Porovnat úrovně
Název úrovně
Celkem
Základní
Akcie
Bonus
EG12
(Začátečnická úroveň)
€67.6K
€65.1K
€0
€2.4K
EG13
€77.7K
€69.1K
€0
€8.6K
EG14
€83.7K
€80.9K
€0
€2.8K
EG15
Senior SWE
€90.5K
€89.3K
€0
€1.2K
Zobrazit 5 Další úrovně
Přidat komp.Porovnat úrovně

€142K

Získejte spravedlivou odměnu

Vyjednali jsme tisíce nabídek a pravidelně dosahujeme navýšení o více než 30 000 $ (někdy i více než 300 000 $). Nechte si vyjednat plat nebo si nechte zkontrolovat životopis skutečnými odborníky - recruitery, kteří to dělají denně.

Nejnovější příspěvky platů
PřidatPřidat odměnuPřidat odměnu

Společnost

Lokalita | Datum

Název pozice

Štítek

Roky praxe

Celkem / Ve společnosti

Celková kompenzace

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Žádné platy nenalezeny
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportovat dataZobrazit volná místa
Platy stážistů

Přispět
Jaké jsou kariérní úrovně u Bosch Global?

Získejte ověřené platy do své e-mailové schránky

Přihlaste se k odběru ověřených Softwarový inženýr nabídek.Získáte podrobný rozpis kompenzačních detailů e-mailem. Zjistit více

Tato stránka je chráněna pomocí reCAPTCHA a Google Zásady ochrany osobních údajů a Podmínky služby platí.

Zahrnuté pozice

Navrhnout novou pozici

Inženýr strojového učení

Backend softwarový inženýr

Full-Stack softwarový inženýr

Softwarový inženýr zabezpečení kvality (QA)

Datový inženýr

Produkční softwarový inženýr

Systémový inženýr

Výzkumný vědec

Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Softwarový inženýr ve společnosti Bosch Global in Germany představuje roční celkovou odměnu €118,002. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Bosch Global pro pozici Softwarový inženýr in Germany je €87,026.

Doporučené pozice

    Nebyly nalezeny žádné doporučené pozice pro Bosch Global

Související společnosti

  • Netrix
  • Huawei
  • Celonis
  • GFT Group
  • Cradlepoint
  • Zobrazit všechny společnosti ➜

Další zdroje