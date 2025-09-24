Kompenzace Softwarový inženýr in Germany ve společnosti Bosch Global se pohybuje od €67.6K year pro EG12 do €76.8K year pro SL4. Mediánový yearní kompenzační balíček in Germany činí celkem €88.8K. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Bosch Global. Naposledy aktualizováno: 9/24/2025
Název úrovně
Celkem
Základní
Akcie
Bonus
EG12
€67.6K
€65.1K
€0
€2.4K
EG13
€77.7K
€69.1K
€0
€8.6K
EG14
€83.7K
€80.9K
€0
€2.8K
EG15
€90.5K
€89.3K
€0
€1.2K
Společnost
Název pozice
Roky praxe
Celková kompenzace
