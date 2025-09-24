Seznam společností
Bosch Global
  Platy
  Research Scientist

  Všechny platy Research Scientist

Bosch Global Research Scientist Platy

Mediánový kompenzační balíček Research Scientist in United States ve společnosti Bosch Global činí celkem $145K year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Bosch Global. Naposledy aktualizováno: 9/24/2025

Mediánový balíček
company icon
Bosch Global
Research Scientist
Pittsburgh, PA
Celkem za rok
$145K
Pozice
E3
Základní
$134K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$11K
Roky ve společnosti
1 Rok
Roky zkušeností
0 Roky
Jaké jsou kariérní úrovně u Bosch Global?

$160K

Nejnovější příspěvky platů
Společnost

Lokalita | Datum

Název pozice

Štítek

Roky praxe

Celkem / Ve společnosti

Celková kompenzace

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici jobFamilies.Research Scientist ve společnosti Bosch Global in United States představuje roční celkovou odměnu $291,000. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Bosch Global pro pozici jobFamilies.Research Scientist in United States je $144,000.

