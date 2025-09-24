Seznam společností
Bosch Global
Pracujete zde? Převzít správu společnosti
    Levels FYI Logo
  • Platy
  • Produktový manažer

  • Všechny platy Produktový manažer

Bosch Global Produktový manažer Platy

Kompenzace Produktový manažer in Germany ve společnosti Bosch Global se pohybuje od €100K year pro EG15 do €94.7K year pro EG16. Mediánový yearní kompenzační balíček in Germany činí celkem €107K. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Bosch Global. Naposledy aktualizováno: 9/24/2025

Průměr Odměny podle Úroveň
Přidat komp.Porovnat úrovně
Název úrovně
Celkem
Základní
Akcie
Bonus
EG12
€ --
€ --
€ --
€ --
EG13
€ --
€ --
€ --
€ --
EG14
€ --
€ --
€ --
€ --
EG15
€100K
€95.4K
€0
€4.7K
Zobrazit 1 Další úrovně
Přidat komp.Porovnat úrovně

€142K

Získejte spravedlivou odměnu

Vyjednali jsme tisíce nabídek a pravidelně dosahujeme navýšení o více než 30 000 $ (někdy i více než 300 000 $). Nechte si vyjednat plat nebo si nechte zkontrolovat životopis skutečnými odborníky - recruitery, kteří to dělají denně.

Nejnovější příspěvky platů
PřidatPřidat odměnuPřidat odměnu

Společnost

Lokalita | Datum

Název pozice

Štítek

Roky praxe

Celkem / Ve společnosti

Celková kompenzace

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Žádné platy nenalezeny
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportovat dataZobrazit volná místa
Platy stážistů

Přispět
Jaké jsou kariérní úrovně u Bosch Global?

Získejte ověřené platy do své e-mailové schránky

Přihlaste se k odběru ověřených Produktový manažer nabídek.Získáte podrobný rozpis kompenzačních detailů e-mailem. Zjistit více

Tato stránka je chráněna pomocí reCAPTCHA a Google Zásady ochrany osobních údajů a Podmínky služby platí.

Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Produktový manažer ve společnosti Bosch Global in Germany představuje roční celkovou odměnu €132,044. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Bosch Global pro pozici Produktový manažer in Germany je €102,543.

Doporučené pozice

    Nebyly nalezeny žádné doporučené pozice pro Bosch Global

Související společnosti

  • Netrix
  • Huawei
  • Celonis
  • GFT Group
  • Cradlepoint
  • Zobrazit všechny společnosti ➜

Další zdroje