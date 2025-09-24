Seznam společností
Bosch Global
Pracujete zde? Převzít správu společnosti
    Levels FYI Logo
  • Platy
  • Datový vědec

  • Všechny platy Datový vědec

Bosch Global Datový vědec Platy

Kompenzace Datový vědec in India ve společnosti Bosch Global činí ₹2.41M year pro EG14. Mediánový yearní kompenzační balíček in India činí celkem ₹1.58M. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Bosch Global. Naposledy aktualizováno: 9/24/2025

Průměr Odměny podle Úroveň
Přidat komp.Porovnat úrovně
Název úrovně
Celkem
Základní
Akcie
Bonus
EG12
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
EG13
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
EG14
₹2.41M
₹2.34M
₹0
₹70.5K
EG15
Senior Data Scientist
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Zobrazit 4 Další úrovně
Přidat komp.Porovnat úrovně

₹13.98M

Získejte spravedlivou odměnu

Vyjednali jsme tisíce nabídek a pravidelně dosahujeme navýšení o více než 30 000 $ (někdy i více než 300 000 $). Nechte si vyjednat plat nebo si nechte zkontrolovat životopis skutečnými odborníky - recruitery, kteří to dělají denně.

Nejnovější příspěvky platů
PřidatPřidat odměnuPřidat odměnu

Společnost

Lokalita | Datum

Název pozice

Štítek

Roky praxe

Celkem / Ve společnosti

Celková kompenzace

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Žádné platy nenalezeny
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportovat dataZobrazit volná místa

Přispět
Jaké jsou kariérní úrovně u Bosch Global?

Získejte ověřené platy do své e-mailové schránky

Přihlaste se k odběru ověřených Datový vědec nabídek.Získáte podrobný rozpis kompenzačních detailů e-mailem. Zjistit více

Tato stránka je chráněna pomocí reCAPTCHA a Google Zásady ochrany osobních údajů a Podmínky služby platí.

Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Datový vědec ve společnosti Bosch Global in India představuje roční celkovou odměnu ₹3,206,793. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Bosch Global pro pozici Datový vědec in India je ₹1,818,399.

Doporučené pozice

    Nebyly nalezeny žádné doporučené pozice pro Bosch Global

Související společnosti

  • Netrix
  • Huawei
  • Celonis
  • GFT Group
  • Cradlepoint
  • Zobrazit všechny společnosti ➜

Další zdroje