Mediánový kompenzační balíček Datový analytik in Singapore ve společnosti Bosch Global činí celkem SGD 81.3K year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Bosch Global. Naposledy aktualizováno: 9/24/2025

Mediánový balíček
company icon
Bosch Global
Data Analyst
Singapore, SG, Singapore
Celkem za rok
SGD 81.3K
Pozice
L2
Základní
SGD 71.1K
Stock (/yr)
SGD 0
Bonus
SGD 10.2K
Roky ve společnosti
2 Roky
Roky zkušeností
2 Roky
Jaké jsou kariérní úrovně u Bosch Global?

SGD 210K

Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Datový analytik ve společnosti Bosch Global in Singapore představuje roční celkovou odměnu SGD 83,695. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Bosch Global pro pozici Datový analytik in Singapore je SGD 81,314.

