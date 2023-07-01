Seznam společností
boostr Platy

Platy ve společnosti boostr se pohybují od $54,725 celkové roční kompenzace pro pozici Softwarový inženýr na dolním konci až po $292,740 pro pozici Produktový manažer na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti boostr. Naposledy aktualizováno: 9/4/2025

$160K

Produktový manažer
$293K
Softwarový inženýr
$54.7K
Architekt řešení
$187K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Časté dotazy

Nejlépe placenou pozicí ve společnosti boostr je Produktový manažer at the Common Range Average level s roční celkovou odměnou $292,740. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti boostr je $187,060.

