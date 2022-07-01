Adresář Společností
Bombora
Bombora Platy

Rozsah platů Bombora se pohybuje od $109,450 v celkové kompenzaci ročně pro Produktový manažer na spodním konci do $151,875 pro Datový vědec na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti Bombora. Naposledy aktualizováno: 8/20/2025

$160K

Datový vědec
Median $152K
Softwarový inženýr
Median $147K
Produktový manažer
$109K

FAQ

The highest paying role reported at Bombora is Datový vědec with a yearly total compensation of $151,875. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Bombora is $147,000.

