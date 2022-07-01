Seznam společností
BlueHalo
BlueHalo Platy

Platy ve společnosti BlueHalo se pohybují od $110,129 celkové roční kompenzace pro pozici Produktový designér na dolním konci až po $246,225 pro pozici Technický programový manažer na horním konci.

$160K

Softwarový inženýr
Median $120K

Full-Stack softwarový inženýr

Hardwarový inženýr
Median $203K
Produktový designér
$110K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Technický programový manažer
$246K
Časté dotazy

Nejlépe placenou pozicí ve společnosti BlueHalo je Technický programový manažer at the Common Range Average level s roční celkovou odměnou $246,225. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti BlueHalo je $161,500.

