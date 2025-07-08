Seznam společností
BlueDot
BlueDot Platy

Platy ve společnosti BlueDot se pohybují od $64,974 celkové roční kompenzace pro pozici Finanční analytik na dolním konci až po $112,110 pro pozici Produktový manažer na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti BlueDot. Naposledy aktualizováno: 8/31/2025

$160K

Datový vědec
$79.1K
Finanční analytik
$65K
Produktový designér
$88.3K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
Produktový manažer
$112K
Softwarový inženýr
$109K
Časté dotazy

Nejlépe placenou pozicí ve společnosti BlueDot je Produktový manažer at the Common Range Average level s roční celkovou odměnou $112,110. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti BlueDot je $88,271.

