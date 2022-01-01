BlueCat Platy

Seznam společností
Platy ve společnosti BlueCat se pohybují od $74,625 celkové roční kompenzace pro pozici Produktový designér na dolním konci až po $254,720 pro pozici Softwarový inženýr na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti BlueCat. Naposledy aktualizováno: 8/31/2025

$160K

Produktový designér
$74.6K
Produktový manažer
$129K
Prodej
$132K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
Softwarový inženýr
$255K
Časté dotazy

Ο υψηλότερος αμοιβόμενος ρόλος που αναφέρθηκε στην BlueCat είναι Softwarový inženýr at the Common Range Average level με ετήσια συνολική αμοιβή $254,720. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην BlueCat είναι $130,417.

