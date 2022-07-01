Seznam společností
Blue Canyon Technologies
Blue Canyon Technologies Platy

Platy ve společnosti Blue Canyon Technologies se pohybují od $85,000 celkové roční kompenzace pro pozici Softwarový inženýr na dolním konci až po $194,025 pro pozici Hardwarový inženýr na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti Blue Canyon Technologies. Naposledy aktualizováno: 8/31/2025

$160K

Hardwarový inženýr
$194K
Strojní inženýr
$180K
Softwarový inženýr
Median $85K

Manažer softwarového inženýrství
$184K
Časté dotazy

The highest paying role reported at Blue Canyon Technologies is Hardwarový inženýr at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $194,025. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Blue Canyon Technologies is $182,104.

