Blue Apron
Blue Apron Platy

Platy ve společnosti Blue Apron se pohybují od $140,000 celkové roční kompenzace pro pozici Softwarový inženýr na dolním konci až po $229,643 pro pozici Manažer softwarového inženýrství na horním konci.

$160K

Softwarový inženýr
Median $140K
Marketing
$161K
Marketingové operace
$157K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Manažer softwarového inženýrství
$230K
Časté dotazy

De best betaalde functie gerapporteerd bij Blue Apron is Manažer softwarového inženýrství at the Common Range Average level met een jaarlijkse totale beloning van $229,643. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Blue Apron is $158,980.

