Kompenzace Softwarový inženýr in India ve společnosti Bloomreach se pohybuje od ₹4.68M year pro Software Engineer do ₹6.13M year pro Senior Software Engineer. Mediánový yearní kompenzační balíček in India činí celkem ₹5.18M. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Bloomreach. Naposledy aktualizováno: 10/29/2025
Název úrovně
Celkem
Základní
Akcie
Bonus
Junior Software Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Software Engineer
₹4.68M
₹4.18M
₹369K
₹128K
Senior Software Engineer
₹6.13M
₹4.93M
₹831K
₹363K
Staff Software Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Společnost
Název pozice
Roky praxe
Celková kompenzace
|Žádné platy nenalezeny
