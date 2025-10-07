Seznam společností
Bloomberg
  • Architekt řešení

  • Data Architect

  • Greater London Area

Bloomberg Data Architect Platy v Greater London Area

Naposledy aktualizováno: 10/7/2025

£122K

Plán nabývání

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Ve společnosti Bloomberg podléhají Akcie/kapitálové granty 4letému plánu nabývání:

  • 25% nabývá v 1st-ROK (25.00% ročně)

  • 25% nabývá v 2nd-ROK (2.08% měsíčně)

  • 25% nabývá v 3rd-ROK (2.08% měsíčně)

  • 25% nabývá v 4th-ROK (2.08% měsíčně)



Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Data Architect ve společnosti Bloomberg in Greater London Area představuje roční celkovou odměnu £180,828. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Bloomberg pro pozici Data Architect in Greater London Area je £102,207.

