Kompenzace Full-Stack softwarový inženýr in San Francisco Bay Area ve společnosti Bloomberg se pohybuje od $182K year pro Software Engineer do $264K year pro Senior Software Engineer. Mediánový yearní kompenzační balíček in San Francisco Bay Area činí celkem $220K. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Bloomberg. Naposledy aktualizováno: 10/7/2025
Název úrovně
Celkem
Základní
Akcie ()
Bonus
Software Engineer
$182K
$158K
$0
$24K
Senior Software Engineer
$264K
$216K
$0
$48.8K
Společnost
Název pozice
Roky praxe
Celková kompenzace
|Žádné platy nenalezeny
25%
ROK 1
25%
ROK 2
25%
ROK 3
25%
ROK 4
Ve společnosti Bloomberg podléhají Akcie/kapitálové granty 4letému plánu nabývání:
25% nabývá v 1st-ROK (25.00% ročně)
25% nabývá v 2nd-ROK (2.08% měsíčně)
25% nabývá v 3rd-ROK (2.08% měsíčně)
25% nabývá v 4th-ROK (2.08% měsíčně)