Bloomberg
Bloomberg Technický náborář Platy

Kompenzace Technický náborář in United States ve společnosti Bloomberg činí $157K year pro Recruiter. Mediánový yearní kompenzační balíček in United States činí celkem $143K. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Bloomberg. Naposledy aktualizováno: 10/7/2025

Název úrovně
Celkem
Základní
Akcie ()
Bonus
Recruiter
$157K
$140K
$0
$16.8K
Senior Recruiter
$ --
$ --
$ --
$ --
$160K

Nejnovější příspěvky platů
Plán nabývání

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Ve společnosti Bloomberg podléhají Akcie/kapitálové granty 4letému plánu nabývání:

  • 25% nabývá v 1st-ROK (25.00% ročně)

  • 25% nabývá v 2nd-ROK (2.08% měsíčně)

  • 25% nabývá v 3rd-ROK (2.08% měsíčně)

  • 25% nabývá v 4th-ROK (2.08% měsíčně)



Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Technický náborář ve společnosti Bloomberg in United States představuje roční celkovou odměnu $250,000. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Bloomberg pro pozici Technický náborář in United States je $164,000.

Další zdroje