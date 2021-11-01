Seznam společností
Blockchain.com
Blockchain.com Platy

Platy ve společnosti Blockchain.com se pohybují od $107,529 celkové roční kompenzace pro pozici Softwarový inženýr na dolním konci až po $231,985 pro pozici Technický programový manažer na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti Blockchain.com. Naposledy aktualizováno: 9/12/2025

$160K

Softwarový inženýr
Median $108K

Datový inženýr

Obchodní rozvoj
$149K
Datový vědec
$201K

Marketing
$142K
Produktový designér
$177K
Manažer produktového designu
$180K
Manažer softwarového inženýrství
$179K
Technický programový manažer
$232K
Plán nabývání

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Ve společnosti Blockchain.com podléhají Akcie/kapitálové granty 4letému plánu nabývání:

  • 25% nabývá v 1st-ROK (25.00% ročně)

  • 25% nabývá v 2nd-ROK (2.08% měsíčně)

  • 25% nabývá v 3rd-ROK (2.08% měsíčně)

  • 25% nabývá v 4th-ROK (2.08% měsíčně)

Časté dotazy

Nejlépe placenou pozicí ve společnosti Blockchain.com je Technický programový manažer at the Common Range Average level s roční celkovou odměnou $231,985. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Blockchain.com je $178,055.

