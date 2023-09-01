Seznam společností
Blinkit
Pracujete zde? Převzít správu společnosti

Blinkit Platy

Platy ve společnosti Blinkit se pohybují od $1,656 celkové roční kompenzace pro pozici Účetní na dolním konci až po $84,834 pro pozici Softwarový inženýr na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti Blinkit. Naposledy aktualizováno: 9/12/2025

$160K

Získejte spravedlivou odměnu

Vyjednali jsme tisíce nabídek a pravidelně dosahujeme navýšení o více než 30 000 $ (někdy i více než 300 000 $). Nechte si vyjednat plat nebo si nechte zkontrolovat životopis skutečnými odborníky - recruitery, kteří to dělají denně.

Softwarový inženýr
Software Engineer 1 $34.7K
Software Engineer 2 $48.1K
Software Engineer 3 $84.8K

Backend softwarový inženýr

Full-Stack softwarový inženýr

Datový vědec
Median $47.8K
Produktový manažer
Median $43.2K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Účetní
$1.7K
Administrativní asistent
$4.8K
Manažer obchodních operací
$44K
Obchodní analytik
$24.6K
Datový analytik
$20.6K
Lidské zdroje
$4.4K
Programový manažer
$14K
Chybí vám vaše pozice?

Vyhledejte všechny platy na naší stránce s odměňováním nebo přidejte svůj plat a pomozte odemknout stránku.


Časté dotazy

The highest paying role reported at Blinkit is Softwarový inženýr at the Software Engineer 3 level with a yearly total compensation of $84,834. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Blinkit is $29,655.

Doporučené pozice

    Nebyly nalezeny žádné doporučené pozice pro Blinkit

Související společnosti

  • Amazon
  • Microsoft
  • Apple
  • Tesla
  • Dropbox
  • Zobrazit všechny společnosti ➜

Další zdroje