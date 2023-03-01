Seznam společností
Blinkist
Blinkist Platy

Platy ve společnosti Blinkist se pohybují od $49,575 celkové roční kompenzace pro pozici Marketing na dolním konci až po $165,219 pro pozici Vedoucí štábu na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti Blinkist. Naposledy aktualizováno: 9/6/2025

$160K

Softwarový inženýr
Median $76.2K
Vedoucí štábu
$165K
Lidské zdroje
$53.4K

Marketing
$49.6K
Produktový manažer
$115K
Manažer softwarového inženýrství
$95.5K
Časté dotazy

Nejlépe placenou pozicí ve společnosti Blinkist je Vedoucí štábu at the Common Range Average level s roční celkovou odměnou $165,219. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Blinkist je $85,814.

