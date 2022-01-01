Seznam společností
Blink Health
Blink Health Platy

Platy ve společnosti Blink Health se pohybují od $35,529 celkové roční kompenzace pro pozici Softwarový inženýr na dolním konci až po $504,161 pro pozici Manažer datové vědy na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti Blink Health. Naposledy aktualizováno: 10/10/2025

$160K

Softwarový inženýr
IC4 $35.5K
IC5 $77K

Backend softwarový inženýr

Produktový manažer
Median $235K
Obchodní analytik
$189K

Manažer datové vědy
$504K
Datový vědec
Median $150K
Produktový designér
Median $165K
Manažer softwarového inženýrství
Median $275K
Plán nabývání

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ akcií
Options

Ve společnosti Blink Health podléhají Options 4letému plánu nabývání:

  • 25% nabývá v 1st-ROK (25.00% ročně)

  • 25% nabývá v 2nd-ROK (6.25% čtvrtletně)

  • 25% nabývá v 3rd-ROK (6.25% čtvrtletně)

  • 25% nabývá v 4th-ROK (6.25% čtvrtletně)

Časté dotazy

Nejlépe placenou pozicí ve společnosti Blink Health je Manažer datové vědy at the Common Range Average level s roční celkovou odměnou $504,161. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Blink Health je $177,025.

