  • Platy
  • Datový analytik

  • Všechny platy Datový analytik

Blend360 Datový analytik Platy

Mediánový kompenzační balíček Datový analytik in India ve společnosti Blend360 činí celkem ₹1.88M year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Blend360. Naposledy aktualizováno: 10/29/2025

Mediánový balíček
company icon
Blend360
Data Scientist
Hyderabad, TS, India
Celkem za rok
₹1.88M
Pozice
L2
Základní
₹1.88M
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹0
Roky ve společnosti
2 Roky
Roky zkušeností
3 Roky
Nejnovější příspěvky platů
Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Datový analytik ve společnosti Blend360 in India představuje roční celkovou odměnu ₹3,582,862. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Blend360 pro pozici Datový analytik in India je ₹1,876,944.

