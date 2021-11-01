Seznam společností
Blend360
Pracujete zde? Převzít správu společnosti

Blend360 Platy

Platy ve společnosti Blend360 se pohybují od $23,422 celkové roční kompenzace pro pozici Datový vědec na dolním konci až po $160,800 pro pozici Manažer datové vědy na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti Blend360. Naposledy aktualizováno: 9/5/2025

$160K

Získejte spravedlivou odměnu

Vyjednali jsme tisíce nabídek a pravidelně dosahujeme navýšení o více než 30 000 $ (někdy i více než 300 000 $). Nechte si vyjednat plat nebo si nechte zkontrolovat životopis skutečnými odborníky - recruitery, kteří to dělají denně.

Datový vědec
Median $23.4K
Softwarový inženýr
Median $31.6K

Datový inženýr

Obchodní analytik
Median $100K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

64 10
64 10
Datový analytik
$53.7K
Manažer datové vědy
$161K
Chybí vám vaše pozice?

Vyhledejte všechny platy na naší stránce s odměňováním nebo přidejte svůj plat a pomozte odemknout stránku.


Časté dotazy

Самая высокооплачиваемая позиция в Blend360 — Manažer datové vědy at the Common Range Average level с годовой общей компенсацией $160,800. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Blend360 составляет $53,730.

Doporučené pozice

    Nebyly nalezeny žádné doporučené pozice pro Blend360

Související společnosti

  • Kimley Horn
  • Vanguard
  • Jane
  • InComm Payments
  • InMobi
  • Zobrazit všechny společnosti ➜

Další zdroje