Blackbaud Platy

Platy ve společnosti Blackbaud se pohybují od $41,650 celkové roční kompenzace pro pozici Zákaznický servis na dolním konci až po $223,875 pro pozici Lidské zdroje na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti Blackbaud. Naposledy aktualizováno: 11/17/2025

Softwarový inženýr
Staff B $116K
Senior B $136K

Full-Stack softwarový inženýr

Produktový manažer
Median $98.1K
Projektový manažer
Median $106K

Manažer softwarového inženýrství
Median $180K
Obchodní analytik
$81.3K
Obchodní rozvoj
$62.3K
Zákaznický servis
$41.7K
Lidské zdroje
$224K
Produktový designér
$101K
Prodej
$95.7K
Plán nabývání

33.3%

ROK 1

33.3%

ROK 2

33.4%

ROK 3

Typ akcií
RSU

Ve společnosti Blackbaud podléhají RSUs 3letému plánu nabývání:

  • 33.3% nabývá v 1st-ROK (33.30% ročně)

  • 33.3% nabývá v 2nd-ROK (33.30% ročně)

  • 33.4% nabývá v 3rd-ROK (33.40% ročně)

Časté dotazy

Nejlépe placenou pozicí ve společnosti Blackbaud je Lidské zdroje at the Common Range Average level s roční celkovou odměnou $223,875. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Blackbaud je $100,500.

Další zdroje