Adresář Společností
Black Sesame Technologies
Pracujete zde? Nárokujte si svou společnost

Black Sesame Technologies Platy

Rozsah platů Black Sesame Technologies se pohybuje od $85,224 v celkové kompenzaci ročně pro Lidské zdroje na spodním konci do $193,800 pro Hardwarový inženýr na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti Black Sesame Technologies. Naposledy aktualizováno: 8/23/2025

$160K

Dostaňte zaplaceno, ne buďte oklamáni

Vyjednali jsme tisíce nabídek a pravidelně dosahujeme zvýšení o 30 000 $ a více (někdy i 300 000 $ a více).Nechte si vyjednat plat nebo si nechte zkontrolovat životopis skutečnými odborníky - náboráři, kteří to dělají denně.

Softwarový inženýr
Median $190K
Hardwarový inženýr
$194K
Lidské zdroje
$85.2K

Kinda feel lc question doesn’t seem to appear in real interviews anymore

I grinded Blind 75 and NeetCode 150 pretty hard, but in most of my recent interviews, none of those patterns showed up. Instead, I got hit with new or modified problems I hadn't seen before.

Is this just me, or are companies actually shifting away from the standard high-frequency sets?

67 18
67 18
Chybí vaše pozice?

Hledejte všechny platy na naší stránce s kompenzacemi nebo přidejte svůj plat abyste pomohli odemknout stránku.


FAQ

Nejvyšší hlášená platová pozice ve společnosti Black Sesame Technologies je Hardwarový inženýr at the Common Range Average level s roční celkovou kompenzací ve výši $193,800. To zahrnuje základní plat a případné akciové kompenzace a bonusy.
Mediánová roční celková kompenzace hlášená ve společnosti Black Sesame Technologies je $190,000.

Doporučené práce

    Pro Black Sesame Technologies nebyly nalezeny žádné doporučené práce

Související společnosti

  • Argo AI
  • Credit Karma
  • Tableau Software
  • Two Sigma
  • Databricks
  • Zobrazit všechny společnosti ➜

Další zdroje