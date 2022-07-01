Seznam společností
Bitrise
Bitrise Platy

Platy ve společnosti Bitrise se pohybují od $52,260 celkové roční kompenzace pro pozici Produktový designér na dolním konci až po $209,040 pro pozici Softwarový inženýr na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti Bitrise. Naposledy aktualizováno: 9/12/2025

$160K

Marketing
$95.4K
Produktový designér
$52.3K
Produktový manažer
$125K

Programový manažer
$133K
Softwarový inženýr
$209K
Časté dotazy

Najlepšie platenú pozíciu v Bitrise predstavuje Softwarový inženýr at the Common Range Average level s ročnou celkovou odmenou $209,040. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Bitrise je $124,936.

