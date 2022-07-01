BioXcel Therapeutics Platy

Seznam společností
Platy ve společnosti BioXcel Therapeutics se pohybují od $99,818 celkové roční kompenzace pro pozici Manažer datové vědy na dolním konci až po $102,008 pro pozici Softwarový inženýr na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti BioXcel Therapeutics. Naposledy aktualizováno: 11/20/2025

Manažer datové vědy
$99.8K
Softwarový inženýr
$102K
Časté dotazy

Nejlépe placenou pozicí ve společnosti BioXcel Therapeutics je Softwarový inženýr at the Common Range Average level s roční celkovou odměnou $102,008. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti BioXcel Therapeutics je $100,913.

