BigBear.ai
BigBear.ai Platy

Rozsah platů BigBear.ai se pohybuje od $109,450 v celkové kompenzaci ročně pro Datový vědec na spodním konci do $173,865 pro Produktový designér na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti BigBear.ai. Naposledy aktualizováno: 8/19/2025

$160K

Softwarový inženýr
Median $118K

Full-stack softwarový inženýr

Péče o zákazníky
$171K
Datový vědec
$109K

Produktový designér
$174K
FAQ

Rolul cel mai bine plătit raportat la BigBear.ai este Produktový designér at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $173,865. Aceasta include salariul de bază, precum și orice compensație potențială de acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la BigBear.ai este $144,363.

