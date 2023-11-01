Adresář Společností
BIC
BIC Platy

Rozsah platů BIC se pohybuje od $48,878 v celkové kompenzaci ročně pro Softwarový inženýr na spodním konci do $219,708 pro Manažer programu na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti BIC. Naposledy aktualizováno: 8/19/2025

$160K

Datový analytik
$75.9K
Manažer programu
$220K
Softwarový inženýr
$48.9K

Vedoucí softwarového inženýrství
$122K
FAQ

Nejvyšší hlášená platová pozice ve společnosti BIC je Manažer programu at the Common Range Average level s roční celkovou kompenzací ve výši $219,708. To zahrnuje základní plat a případné akciové kompenzace a bonusy.
Mediánová roční celková kompenzace hlášená ve společnosti BIC je $98,734.

Další zdroje