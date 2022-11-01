Adresář Společností
Rozsah platů BHP se pohybuje od $58,621 v celkové kompenzaci ročně pro Prodej na spodním konci do $194,281 pro Účetní na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti BHP. Naposledy aktualizováno: 8/19/2025

$160K

Softwarový inženýr
Median $103K

Full-stack softwarový inženýr

Účetní
$194K
Rozvoj společnosti
$121K

Datový vědec
$128K
Geologický inženýr
$156K
Hardwarový inženýr
$78.5K
Informatik (IT)
$88.5K
Strojní inženýr
$138K
Produktový designér
$101K
Produktový manažer
$142K
Projektový manažer
$159K
Prodej
$58.6K
Architekt řešení
$94.2K
Technický manažer programu
$181K
FAQ

The highest paying role reported at BHP is Účetní at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $194,281. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at BHP is $124,515.

