BharatPe
BharatPe Platy

Platy ve společnosti BharatPe se pohybují od $27,528 celkové roční kompenzace pro pozici Softwarový inženýr na dolním konci až po $136,774 pro pozici Manažer softwarového inženýrství na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti BharatPe. Naposledy aktualizováno: 10/10/2025

$160K

Softwarový inženýr
Median $27.5K

Backend softwarový inženýr

Produktový manažer
Median $50K
Produktový designér
$85.5K

Projektový manažer
$46.8K
Manažer softwarového inženýrství
$137K
Architekt řešení
$94.4K
Časté dotazy

The highest paying role reported at BharatPe is Manažer softwarového inženýrství at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $136,774. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at BharatPe is $67,730.

