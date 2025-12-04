Seznam společností
Berkshire Grey
Průměrná celková kompenzace Produktový designér in United States ve společnosti Berkshire Grey se pohybuje od $169K do $236K year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Berkshire Grey. Naposledy aktualizováno: 12/4/2025

$181K - $214K
United States
Běžné rozpětí
Možné rozpětí
$169K$181K$214K$236K
Běžné rozpětí
Možné rozpětí

Jaké jsou kariérní úrovně u Berkshire Grey?

Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Produktový designér ve společnosti Berkshire Grey in United States představuje roční celkovou odměnu $235,872. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Berkshire Grey pro pozici Produktový designér in United States je $169,344.

