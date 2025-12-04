Seznam společností
Berkeley Lights
Pracujete zde? Převzít správu společnosti
Průměrná celková kompenzace Strojní inženýr in United States ve společnosti Berkeley Lights se pohybuje od $131K do $190K year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Berkeley Lights. Naposledy aktualizováno: 12/4/2025

Průměrná celková kompenzace

$149K - $173K
United States
Běžné rozpětí
Možné rozpětí
$131K$149K$173K$190K
Běžné rozpětí
Možné rozpětí

Jaké jsou kariérní úrovně u Berkeley Lights?

Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Strojní inženýr ve společnosti Berkeley Lights in United States představuje roční celkovou odměnu $190,400. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Berkeley Lights pro pozici Strojní inženýr in United States je $131,200.

Další zdroje

