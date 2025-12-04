Seznam společností
Berkeley Lab
Průměrná celková kompenzace Materiálový inženýr in United States ve společnosti Berkeley Lab se pohybuje od $68.9K do $100K year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Berkeley Lab. Naposledy aktualizováno: 12/4/2025

Průměrná celková kompenzace

$79.1K - $90.1K
United States
Běžné rozpětí
Možné rozpětí
$68.9K$79.1K$90.1K$100K
Běžné rozpětí
Možné rozpětí

Jaké jsou kariérní úrovně u Berkeley Lab?

Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Materiálový inženýr ve společnosti Berkeley Lab in United States představuje roční celkovou odměnu $100,300. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Berkeley Lab pro pozici Materiálový inženýr in United States je $68,850.

Další zdroje

