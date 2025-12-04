Seznam společností
Berkadia
Berkadia Produktový designér Platy

Průměrná celková kompenzace Produktový designér in United States ve společnosti Berkadia se pohybuje od $95.1K do $138K year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Berkadia. Naposledy aktualizováno: 12/4/2025

Průměrná celková kompenzace

$108K - $125K
United States
Běžné rozpětí
Možné rozpětí
$95.1K$108K$125K$138K
Běžné rozpětí
Možné rozpětí

Jaké jsou kariérní úrovně u Berkadia?

Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Produktový designér ve společnosti Berkadia in United States představuje roční celkovou odměnu $138,040. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Berkadia pro pozici Produktový designér in United States je $95,120.

Další zdroje

