Seznam společností
Berkadia
Pracujete zde? Převzít správu společnosti

Berkadia Platy

Platy ve společnosti Berkadia se pohybují od $9,652 celkové roční kompenzace pro pozici Finanční analytik na dolním konci až po $201,000 pro pozici Datový vědec na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti Berkadia. Naposledy aktualizováno: 8/26/2025

$160K

Získejte spravedlivou odměnu

Vyjednali jsme tisíce nabídek a pravidelně dosahujeme navýšení o více než 30 000 $ (někdy i více než 300 000 $). Nechte si vyjednat plat nebo si nechte zkontrolovat životopis skutečnými odborníky - recruitery, kteří to dělají denně.

Softwarový inženýr
Median $120K
Finanční analytik
Median $9.7K
Datový vědec
$201K

How has AI impacted you at work?

I see more and more talk about how AI will change the way we work, or how AI will replace more and more people in the coming years, and I'm curious to see what impact AI has actually had in your day-to-day.

I'll go first: AI has marginally improved my ability to solve problems at work because it helps me debug code, but only after I give it a ton of context. Usually, ha...

39 15
39 15
Produktový designér
$117K
Produktový manažer
$44.5K
Chybí vám vaše pozice?

Vyhledejte všechny platy na naší stránce s odměňováním nebo přidejte svůj plat a pomozte odemknout stránku.


Časté dotazy

Nejlépe placenou pozicí ve společnosti Berkadia je Datový vědec at the Common Range Average level s roční celkovou odměnou $201,000. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Berkadia je $116,580.

Doporučené pozice

    Nebyly nalezeny žádné doporučené pozice pro Berkadia

Související společnosti

  • Princeton Property Management
  • Cadre
  • Vanguard
  • EAB
  • Advantis Global
  • Zobrazit všechny společnosti ➜

Další zdroje