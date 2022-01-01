Adresář Společností
Bentley Systems
Bentley Systems Platy

Rozsah platů Bentley Systems se pohybuje od $8,861 v celkové kompenzaci ročně pro Technický writer na spodním konci do $112,435 pro Vedoucí softwarového inženýrství na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti Bentley Systems. Naposledy aktualizováno: 8/26/2025

$160K

Softwarový inženýr
Median $88.7K

Full-stack softwarový inženýr

Prodej
Median $100K
Zákaznický servis
$49K

Datový vědec
$90.5K
Konzultant v managementu
$50.6K
Marketing
$78.6K
Strojní inženýr
$25.5K
Produktový designér
$64.3K
Produktový manažer
$99.2K
Projektový manažer
$108K
Analytik kybernetické bezpečnosti
$99.5K
Vedoucí softwarového inženýrství
$112K
Technický writer
$8.9K
FAQ

Nejvyšší hlášená platová pozice ve společnosti Bentley Systems je Vedoucí softwarového inženýrství at the Common Range Average level s roční celkovou kompenzací ve výši $112,435. To zahrnuje základní plat a případné akciové kompenzace a bonusy.
Mediánová roční celková kompenzace hlášená ve společnosti Bentley Systems je $88,740.

Další zdroje