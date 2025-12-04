Seznam společností
BENTELER
BENTELER Manažer obchodních operací Platy

Průměrná celková kompenzace Manažer obchodních operací ve společnosti BENTELER se pohybuje od CZK 1.54M do CZK 2.2M year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti BENTELER. Naposledy aktualizováno: 12/4/2025

Průměrná celková kompenzace

$83.3K - $97.4K
Czech Republic
Běžné rozpětí
Možné rozpětí
$72.6K$83.3K$97.4K$104K
Běžné rozpětí
Možné rozpětí

Jaké jsou kariérní úrovně u BENTELER?

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Manažer obchodních operací ve společnosti BENTELER představuje roční celkovou odměnu CZK 2,204,250. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti BENTELER pro pozici Manažer obchodních operací je CZK 1,544,859.

