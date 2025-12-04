Seznam společností
BenQ
BenQ UX výzkumník Platy

Průměrná celková kompenzace UX výzkumník in Taiwan ve společnosti BenQ se pohybuje od NT$812K do NT$1.14M year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti BenQ. Naposledy aktualizováno: 12/4/2025

Průměrná celková kompenzace

$28.7K - $33.4K
Taiwan
Běžné rozpětí
Možné rozpětí
$26.5K$28.7K$33.4K$37.1K
Běžné rozpětí
Možné rozpětí

Jaké jsou kariérní úrovně u BenQ?

Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici UX výzkumník ve společnosti BenQ in Taiwan představuje roční celkovou odměnu NT$1,137,074. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti BenQ pro pozici UX výzkumník in Taiwan je NT$812,195.

Další zdroje

