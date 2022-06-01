Adresář Společností
BenQ
Pracujete zde? Nárokujte si svou společnost

BenQ Platy

Rozsah platů BenQ se pohybuje od $21,449 v celkové kompenzaci ročně pro Produktový manažer na spodním konci do $32,017 pro Obchodní analytik na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti BenQ. Naposledy aktualizováno: 8/25/2025

$160K

Dostaňte zaplaceno, ne buďte oklamáni

Vyjednali jsme tisíce nabídek a pravidelně dosahujeme zvýšení o 30 000 $ a více (někdy i 300 000 $ a více).Nechte si vyjednat plat nebo si nechte zkontrolovat životopis skutečnými odborníky - náboráři, kteří to dělají denně.

Softwarový inženýr
Median $32K
Obchodní analytik
$32K
Rozvoj obchodu
$25.8K

How has AI impacted you at work?

I see more and more talk about how AI will change the way we work, or how AI will replace more and more people in the coming years, and I'm curious to see what impact AI has actually had in your day-to-day.

I'll go first: AI has marginally improved my ability to solve problems at work because it helps me debug code, but only after I give it a ton of context. Usually, ha...

39 15
39 15
Produktový manažer
$21.4K
Chybí vaše pozice?

Hledejte všechny platy na naší stránce s kompenzacemi nebo přidejte svůj plat abyste pomohli odemknout stránku.


FAQ

The highest paying role reported at BenQ is Obchodní analytik at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $32,017. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at BenQ is $28,910.

Doporučené práce

    Pro BenQ nebyly nalezeny žádné doporučené práce

Související společnosti

  • Uber
  • Facebook
  • Flipkart
  • Stripe
  • Snap
  • Zobrazit všechny společnosti ➜

Další zdroje