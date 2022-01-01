Seznam společností
Benevity
Pracujete zde? Převzít správu společnosti

Benevity Platy

Platy ve společnosti Benevity se pohybují od $40,275 celkové roční kompenzace pro pozici Zákaznický servis na dolním konci až po $128,036 pro pozici Manažer softwarového inženýrství na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti Benevity. Naposledy aktualizováno: 11/14/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Softwarový inženýr
Median $91.3K

Full-Stack softwarový inženýr

Produktový designér
Median $87.3K
Produktový manažer
Median $92.3K

Kinda feel lc question doesn’t seem to appear in real interviews anymore

I grinded Blind 75 and NeetCode 150 pretty hard, but in most of my recent interviews, none of those patterns showed up. Instead, I got hit with new or modified problems I hadn't seen before.

Is this just me, or are companies actually shifting away from the standard high-frequency sets?

88 23
88 23
Manažer softwarového inženýrství
Median $128K
Obchodní analytik
$72.3K
Zákaznický servis
$40.3K
Programový manažer
$58.9K
Architekt řešení
$91.5K
Technický programový manažer
$53.9K
Chybí vám vaše pozice?

Vyhledejte všechny platy na naší stránce s odměňováním nebo přidejte svůj plat a pomozte odemknout stránku.


Plán nabývání

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Ve společnosti Benevity podléhají Akcie/kapitálové granty 4letému plánu nabývání:

  • 25% nabývá v 1st-ROK (25.00% ročně)

  • 25% nabývá v 2nd-ROK (2.08% měsíčně)

  • 25% nabývá v 3rd-ROK (2.08% měsíčně)

  • 25% nabývá v 4th-ROK (2.08% měsíčně)

Máte otázku? Zeptejte se komunity.

Navštivte komunitu Levels.fyi, kde můžete komunikovat se zaměstnanci z různých společností, získat kariérní tipy a mnoho dalšího.

Navštívit nyní!

Časté dotazy

Nejlépe placenou pozicí ve společnosti Benevity je Manažer softwarového inženýrství s roční celkovou odměnou $128,036. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Benevity je $87,266.

Doporučené pozice

    Nebyly nalezeny žádné doporučené pozice pro Benevity

Související společnosti

  • Security Compass
  • Orion Innovation
  • Hyland
  • Clio
  • Indellient
  • Zobrazit všechny společnosti ➜

Další zdroje