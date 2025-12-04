Seznam společností
Bending Spoons
Bending Spoons Marketing Platy

Průměrná celková kompenzace Marketing in Italy ve společnosti Bending Spoons se pohybuje od €40.5K do €55.4K year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Bending Spoons. Naposledy aktualizováno: 12/4/2025

Průměrná celková kompenzace

$50.6K - $60K
Italy
Běžné rozpětí
Možné rozpětí
$46.7K$50.6K$60K$63.9K
Běžné rozpětí
Možné rozpětí

Jaké jsou kariérní úrovně u Bending Spoons?

Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Marketing ve společnosti Bending Spoons in Italy představuje roční celkovou odměnu €55,450. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Bending Spoons pro pozici Marketing in Italy je €40,502.

Další zdroje

