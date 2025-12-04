Seznam společností
Bending Spoons
Průměrná celková kompenzace Lidské zdroje in Italy ve společnosti Bending Spoons se pohybuje od €37.2K do €53K year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Bending Spoons. Naposledy aktualizováno: 12/4/2025

Průměrná celková kompenzace

$49.1K - $57.5K
Italy
Běžné rozpětí
Možné rozpětí
$42.8K$49.1K$57.5K$61.1K
Běžné rozpětí
Možné rozpětí

Jaké jsou kariérní úrovně u Bending Spoons?

Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Lidské zdroje ve společnosti Bending Spoons in Italy představuje roční celkovou odměnu €53,043. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Bending Spoons pro pozici Lidské zdroje in Italy je €37,175.

