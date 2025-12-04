Seznam společností
Bending Spoons
Bending Spoons Obchodní analytik Platy

Průměrná celková kompenzace Obchodní analytik in United Kingdom ve společnosti Bending Spoons se pohybuje od £42.8K do £60.7K year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Bending Spoons. Naposledy aktualizováno: 12/4/2025

Průměrná celková kompenzace

$65.3K - $77.4K
United Kingdom
Běžné rozpětí
Možné rozpětí
$57.5K$65.3K$77.4K$81.6K
Běžné rozpětí
Možné rozpětí

Jaké jsou kariérní úrovně u Bending Spoons?

Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Obchodní analytik ve společnosti Bending Spoons in United Kingdom představuje roční celkovou odměnu £60,721. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Bending Spoons pro pozici Obchodní analytik in United Kingdom je £42,769.

Další zdroje

